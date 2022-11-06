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Армия РФ уничтожила американскую гаубицу М777 с помощью дрона «Ланцет»

«РИА Новости»: ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» поразили американскую гаубицу
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Фото: РИА Новости
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Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, которую украинские боевики используют на николаево-криворожском направлении, с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Кадры оказались в распоряжении «РИА Новости» в воскресенье, 6 ноября.

На записи заметно, как после попадания снаряда техника начала дымиться и гореть. В ходе работы российские войска также уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». Как отмечается, снаряды М777 нередко попадали в кварталы Донецка.

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Ранее, 4 ноября, «Ланцет» уничтожил украинский военный катер. Съемка велась с разведывательного беспилотника в акватории Днепра.

29 октября «Известия» показали кадры уничтожения Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России группы военных вооруженных формирований Украины (ВФУ) с помощью беспилотника-камикадзе. На кадрах видно, как российские десантники с помощью дрона с барражирующими боеприпасами «КУБ» ударили по позициям боевиков.

Минобороны России 20 октября показало видео применения дронов «Ланцет» против техники боевиков. Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВФУ.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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