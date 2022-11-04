Опубликовано видео уничтожения украинского военного катера «Ланцетом»

Кадры уничтожения украинского военного катера российским дроном-камикадзе «Ланцет» оказались в распоряжении «РИА Новости», агентство поделилось ими в пятницу, 4 ноября.

Съемка велась с разведывательного беспилотника в акватории Днепра. Как видно на кадрах, дрон-камикадзе попадает в катер ВМС Украины, после чего он начинает дымиться.

29 октябяря «Известия» показали кадры уничтожения Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника-камикадзе.

20 октября Минобороны России 20 октября показало видео применения дронов «Ланцет» против техники ВСУ. Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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