«Известия» показали кадры уничтожения бойцов ВСУ с помощью дрона-камикадзе
В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором показаны кадры уничтожения Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника-камикадзе.
На кадрах видно, как российские десантники с помощью дрона с барражирующими боеприпасами «КУБ» ударили по позициям ВСУ. В результате удара были уничтожены 15 украинских военных.
20 октября Минобороны России 20 октября показало видео применения дронов «Ланцет» против техники ВСУ. Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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