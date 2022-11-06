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Художница отмененной биеннале рассказала о подготовке к выставке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Одна из участниц несостоявшейся IX Московской международной биеннале современного искусства в Третьяковской галерее, художница Анастасия Дейнека, приехавшая в Москву из Донецка, рассказала «Известиям» о подготовке к выставке и впечатлениях от ее отмены.

«Я художник из Донецка, приехала сюда выставить свои работы. Готовилась задолго до выставки. Работала над портретами, собирала материалы. Мы рисовали небо с моим коллегой из Москвы Александром в самой галерее. Я также нарисовала ангела. Так случилось, что перед Днем защиты детей в Донецке прилетел снаряд в школу. И мы решили, что будет знаменательно нарисовать там образ ангела. По своему эскизу я создала его там и здесь его продублировала», — рассказала Анастасия.

На биеннале Дейнека собиралась представить свой проект «Люди», посвященный жителям Донецка, не уехавшим из города, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. В проекте собраны портреты простых граждан из Донецка, которые сопровождаются рассказами о них.

«В мире есть сотни героев, о которых написаны тысячи книг и историй. А о людях, изображенных на моих полотнах, никто не говорит, но понять их можно без слов», — сказано в описании к материалам для выставки.

Анастасия отметила, что все организаторы и участники мероприятия усердно трудились в процессе подготовки, и поэтому сначала она даже не поверила новости о том, что биеннале не состоится.

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«Хочу сказать, что в любой стрессовой ситуации работы художника — это его язык и способ выражения мысли. И очень важно, когда какие-то кризисы или стрессы происходят, это проживать и об этом говорить. Поэтому художникам как никому важно иметь возможность говорить своим языком. Наш язык — это искусство», — заключила Анастасия.

О своих впечатлениях от отмены выставки также поделился художник Сергей Бугаев. По его мнению, главной причиной отмены мероприятия является боязнь руководства Третьяковки того, что они не будут приняты на Западе.

Об отмене IX Московской международной биеннале современного искусства сообщалось 3 ноября. В пресс-службе Минкультуры РФ объяснили, что некоторые экспонаты готовящейся выставки не соответствуют статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения. В галерее также сообщили о нарушении сроков монтажа выставки и непредставлении необходимых документов со стороны фонда «Биеннале современного искусства». Это влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности.

Мероприятия IX Московской международной биеннале современного искусства должны были стартовать 7 ноября 2022 года.

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