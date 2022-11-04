Художник Бугаев прокомментировал отмену биеннале в Москве

Художник Сергей Бугаев в пятницу, 4 ноября, прокомментировал решение Министерства культуры закрыть IX Московскую международную биеннале современного искусства в Третьяковской галерее.

Бугаев был одним из участников выставки — он должен был представить проект о сносе мемориалов воинам-освободителям, которые были установлены после Великой Отечественной войны в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, в Чехии, Польше. Однако, по словам художника, он получил от помощника Третьяковской галереи комментарий о том, что «в руководстве некий гражданин цепким глазом обнаружил нарисованный маленький танк».

Кроме того, среди участников выставки были заявлены художники из ЛНР и ДНР, что, по мнению Бугаева, также смутило руководство галереи. Сам художник считает, что главной причиной отмены мероприятия является боязнь руководства Третьяковки того, что они не будут приняты на Западе.

«Вот чего они боятся, что скоро всё закончится, что военная операция будет Россией проиграна, и так далее. И они все сидят на этих своих чемоданах. Соответственно, как только они услышали, что участвуют художники Донецка и Луганска, как мне рассказывали, их просто затрясло», — сказал он в беседе с «Известиями».

По его мнению, участие в выставке художников из ДНР и ЛНР должно, напротив, поддержать тех, кто «сегодня проводит бескомпромиссную борьбу за наш народ, нашу культуру, нашу историю».

В Минкультуры, в свою очередь, отмечают, что мероприятие было отменено по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве добавили, что Третьяковка сообщает о невыполнении договорных обязательств руководством фонда «Биеннале современного искусства».

Об отмене проведения выставки Минкультуры сообщило днем ранее.

Мероприятия IX Московской международной биеннале современного искусства должны были стартовать 7 ноября 2022 года.