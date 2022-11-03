Минкультуры сообщило об отмене IX Московской международной биеннале современного искусства

В Минкультуры России 3 ноября сообщили «Известиям», что IX Московская международная биеннале современного искусства, которую планировалось провести в Третьяковской галерее, отменена из-за несоответствия уровня ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения.

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, Государственная Третьяковская галерея сообщила о невыполнении договорных обязательств руководством фонда «Биеннале современного искусства». Речь идет о нарушении сроков монтажа выставки и непредставлении необходимых документов, что в свою очередь влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности.

Мероприятия IX Московской международной биеннале современного искусства должны были стартовать 7 ноября 2022 года.