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Сюжет:

Власти Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к наступлению на регион

Стремоусов: ВСУ стягивают войска к линии фронта, готовят наступление на Херсонскую область
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Фото: Соцсети
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Увеличение интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), стягивание вооружения и переброска техники свидетельствуют о том, что националисты предпринимают очередную попытку наступления на Херсонскую область. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

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«[ВСУ] готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал он в Telegram-канале.

Стремоусов пояснил, что на николаевском участке боевого соприкосновения возросла интенсивность обстрелов российских позиций со стороны ВСУ, на других участках наблюдаются передвижения техники и переброска пехоты.

Он также добавил, что в районе Майского российские войска уничтожили огневую позицию украинской 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Акация».

2 ноября сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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