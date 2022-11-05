Минобороны РФ сообщило о сбитом в Николаевской области украинском самолете МиГ-29

ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Истребитель был сбит в районе населенного пункта Великоалександровка.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — добавил Конашенков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВС Украины. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.

Затем с использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине противника.

2 ноября авиация ВС РФ сбила украинский истребитель МиГ-29 в Харьковской области. Также средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в Николаевской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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