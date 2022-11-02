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Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в Харьковской области

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Фото: commons.wikimedia.org
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Авиация ВС РФ сбила украинский истребитель МиГ-29 в Харьковской области. Об этом в среду, 2 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Истребитель был сбит в районе населенного пункта Пасека Харьковской области.

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Также средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в Николаевской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

«В воздухе за сутки сбито 24 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе 14 реактивных снарядов HIMARS», — заявил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

27 октября экипаж истребителя МиГ-31 уничтожил самолет Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны РФ, во время одного из вылетов экипаж обнаружил воздушную цель. После подтверждения пункта управления, что целью является самолет противника, был выполнен пуск ракеты «воздух – воздух».

До этого, 25 октября, ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и поразили стоянку вертолетов в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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