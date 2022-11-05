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Карта спецоперации на Украине 5 ноября

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сути ВСУ потеряли на купянском направлении более 140 человек и три танка. Кроме того, армией России на николаево-криворожском направлении все атаки ВСУ отражены, уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Также российские военные сорвали атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив более 60 украинских военных, а на южно-донецком направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

Истребители ВКС России в районе Великоалександровки в Николаевской области сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8, девять БПЛА, а также перехватила 27 снарядов РСЗО HIMARS, также в районе СВО уничтожены украинские самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» и РЛС комплекса С-300.

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