Причиной пожара в развлекательном центре Костромы стало использование пиротехники

В экстренных службах назвали причину пожара в развлекательном центре в Костроме, где погибли восемь человек. Как сообщается 5 ноября, возгорание возникло из-за использования пиротехники.

«По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы», — цитирует источник ТАСС.

В правоохранительных органах добавили, что применивший ракетницу посетитель кафе объявлен в розыск.

Сейчас открытое горение в развлекательном центре Костромы «Полигон» ликвидировано. Специалисты закончили борьбу с огнем около 7:30 по московскому времени. В настоящий момент они продолжают работать на месте.

Возгорание произошло ранее в субботу на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще четыре пострадали. Из здания эвакуировали 250 человек.