Жительница Энергодара Татьяна Корнейчук на месте разрушенной в результате удара снарядом вооруженных сил Украины (ВСУ) гостиницы «Алиса» рассказала, как оказалась причастной к этому, передавая информацию об объекте, где остановились сотрудники «Росэнергоатома».

«Сейчас буду помогать разбирать завал. Потому что в свое время немножко... вернее неправильно поступила. У меня спросили информацию, что я знаю про «Алису». А я что тогда особо могла знать — что говорят на работе, что здесь поначалу жили представители «Росатома». Потом, через несколько дней я позвонила и сообщила, что по ночам в гостинице никого не видно, свет не горит — мне с балкона хорошо видно. Днем вроде как отдыхаю», — рассказала она.

По словам Татьяны, расспрашивала о гостинице ее коллега по работе, которая уехала из города в Запорожье. Она просила Корнейчук разузнать подробности.

«Ну а потом через пару дней прилетело. Подсознание сработало: наверное, это то, что я сказала. Сожаление, конечно, есть, да. Мне сказали, что там были дети, это, конечно, страшно. Я такого больше не хочу», — сказала она.

23 октября ВСУ ударили по гостевому дому «Алиса», где в это время проживали сотрудники «Росэнергоатома». Как сообщили местные власти, в момент обстрела специалистов в здании не было. В здании находился только персонал. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские войска намеренно нанесли удар по гостинице, где он должен был остановиться с командой.

Карчаа добавил, что в гостинице могли поселиться сотрудники «Росэнергоатома», но советник гендиректора концерна запретил кого-либо размещать там по соображениям безопасности. Позднее сообщалось, что в результате удара ВСУ два этажа гостиницы из трех были разрушены.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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