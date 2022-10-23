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Два этажа из трех гостиницы в Энергодаре разрушено после обстрела ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Два этажа из трех гостевого дома «Алиса» в Энергодаре разрушено после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), в здании находился только персонал. Об этом заявил в воскресенье, 23 октября, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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Карчаа добавил, что в результате обстрела пострадавших нет.

«В гостевом доме, кроме персонала, никто не проживал. <...> Никто не пострадал. По счастливой случайности сотрудники находились частично на первом этаже, частично — в подвальном помещении», — сказал он ТАСС.

Карчаа добавил, что в гостинице могли поселиться сотрудники «Росэнергоатома», но советник гендиректора концерна запретил кого-либо размещать там по соображениям безопасности.

Об ударе ВСУ по гостевому дому стало известно ранее в этот день. Карчаа выразил тогда уверенность, что украинские войска намеренно нанесли удар по гостинице, где он должен был остановиться с командой.

Ранее в воскресенье власти города сообщали, что утром ВСУ нанесли очередной удар по городу. В результате был поврежден гражданский объект. Кроме того, один удар пришелся по въезду в Энергодар. Как заявил в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрел велся из поставленных США гаубиц M777.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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