ВСУ обстреляли гостиницу в Энергодаре

Украинские войска нанесли удар по гостинице в Энергодаре Запорожской области, где остановились сотрудники «Росэнергоатома». Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Три удара были нанесены по гостинице «Алиса». В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники «Росэнергоатома». Именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая», — сказал Волга в эфире телеканала «Россия 24».

В комментарии телеканалу советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа выразил уверенность, что украинские войска намеренно нанесли удар по гостинице, где он должен был остановиться с командой. Он отметил, что был против проживания там кого-либо, так как понимал, что объект находится в зоне пристального внимания украинских войск. Карчаа добавил, что по этой причине перенес свой переезд на субботу, о чем знали единицы.

Ранее в воскресенье власти города сообщали, что утром вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по городу. В результате был поврежден гражданский объект. Кроме того, один удар пришелся по въезду в Энергодар. Как заявил в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, обстрел велся из поставленных США гаубиц M777.

Жителей города призвали не отправлять фото и видео в сомнительные Telegram-каналы и соцсети в целях безопасности.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».