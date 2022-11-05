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Антонов призвал Запад отказаться от накачивания Украины вооружением

Посол Антонов: Западу надо думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорном решении
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Фото: Global Look Press/dpa/Moritz Frankenberg
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Политический курс Запада на накачивание Украины вооружением носит ошибочный характер. В действительности необходимо заняться поисками переговорного решения ситуации, о чем в пятницу, 4 ноября, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение. Решить проблему полностью на поле боя невозможно. И до тех пор, пока американцы будут продолжать подпитывать режим своими военными поставками, инструкторами, обучать украинских военных мастерству боевого искусства на основе стандартов НАТО, всё это будет лишь отягощать ситуацию, от этого будут страдать народы, которые проживают на украинской земле», — сообщил дипломат, выступая на брифинге в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

Материал дополняется.

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