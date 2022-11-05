Американский обозреватель упрекнул ЕС в сокрытии реальных затрат на Украину

Лидеры стран ЕС отказываются называть реальные суммы, которые выделяются на помощь Украине, так как боятся реакции своих граждан. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

«Суммы, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября, — это далеко не все траты на Украину. Мировые лидеры знают об этом, но отказываются озвучивать, опасаясь, что граждане европейских стран решат, что демократия Украины не стоит того, чтобы раскошеливаться на сотни миллиардов заработанных трудом денег, не говоря уже о перспективе остаться без тепла и других необходимых зимой вещей», — сказано в публикации Девлина.

Обозреватель также подчеркивает, что своей поддержкой европейские страны хотят сделать Украину зависимой от ЕС, а не относящейся к нему. При этом Европа «не так любезно» принимает позиции других стран, противоречащих решениям Евросоюза.

«Мы можем вспомнить другие меры, предпринятые в прошлом. Например, каковы были траты при реконструкции Ирака или Афганистана? Если посмотреть на размер этих стран, уровень ущерба и соотнести это с украинским случаем, получится около $500 млрд, а, может, и $1 трлн», — напомнил украинский экономист из Калифорнийского университета Юрий Городниченко, чьи слова приводятся в публикации.

Ранее, 25 октября, Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины, сообщила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Украина получила от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

Французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо 22 октября заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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