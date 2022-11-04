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Историки процитировали Кутузова и напомнили о тактике Петра I на встрече с Путиным

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Учитель истории и права Илья Демаков на встрече с президентом России Владимиром Путиным по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ 4 ноября рассказал о своем предложении модернизации курса истории в школах РФ. В связи с этим педагог процитировал известного российского полководца Михаила Кутузова.

«Не трудно взять крепость, трудно кампанию выиграть, а для этого нужно терпение и время», — напомнил он слова Кутузова.

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Цитатой военачальника историк хотел подчеркнуть, что сегодняшний курс истории в школах имеет смысл изменить так, чтобы в нем была возможность сохранить объем истории мировой.

В свою очередь, ректор МГИМО, историк Анатолий Торкунов заявил о необходимости ввести курс военной истории для студентов. Тут он напомнил президенту о тактике Петра I, которая позволила российскому императору измотать Карла XII и одержать победу над шведами в Северной войне.

«Петр I во время Северной войны не давал большого сражения. Он отходил к Полтаве и отсек Батурин, из которого снабжалась шведская армия. В результате случился перелом в этой войне. И, преподавая историю, мы должны исходить из мысли, которую сформулировал Петр I, а затем и повторила Екатерина II, что никто и никогда не должен указывать России, где ее место и какова ее роль. Только Россия сама может это сделать», — отметил ректор МГИМО.

В свою очередь, Путин на встрече с историками заявил, что Россия является уникальной цивилизацией и культурой. Она формировалась как единая крупная мировая держава, как многонациональное и многоконфессиональное государство, и в этом, по его словам, заключается ее особенность, пишет «Газета.Ru».

Также президент указал, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом. Президент указал, что если в Красной армии был Украинский фронт, это не значит, что от нацизма Европу освобождала Украина. Российский лидер отметил, что подобный бред повторяют в Европе весьма респектабельные на первый взгляд люди.

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