Путин назвал бредом существующие в Европе утверждения о Второй мировой войне

В странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом. Об этом заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Президент указал, что если в Красной армии был Украинский фронт, это не значит, что от нацизма Европу освобождала Украина.

«Ну как можно вообще говорить о том, что Украинский фронт освободил Европу, что это Украина освободила Европу? Ну какой-то бред, понимаете? А что, там были одни украинцы, на этом фронте воевали? А Карельский фронт? Там что, воевали одни карелы?» — возмутился российский лидер.

При этом Путин отметил, что подобный бред повторяют в Европе на первый взгляд весьма респектабельные люди. По словам главы государства, такие вещи нужно совершенно точно отсекать, рассказывая людям реальные факты.

Он также заявил, что «бандеровское руководство» Украины в данном случае думает в основном только о деньгах, спрятанных в западных банках, и не задумывается о последствиях происходящего.

Ранее, 5 октября, Путин отметил, что важно не допустить ситуации, при которой бы преподавание истории в школах и вузах искажалось. Обращаясь к лауреатам и финалистам всероссийского конкурса «Учитель года», глава государства отметил, что прежде всего нужно передать ученикам нравственный, культурный код российского народа и исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории.

21 апреля президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано. В частности, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о важных эпизодах Великой Отечественной войны, подчеркнул он.