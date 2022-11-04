Реклама
Прямой эфир
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников
Политика
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей
Мир
Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»
Общество
Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту
Мир
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Мир
СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ
Мир
Президент Татарстана встретился в Бахрейне с папой римским
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир

Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить срок нахождения на госслужбе до 70 лет. Нововведение распространяется на некоторые категории сотрудников. Документ в пятницу, 4 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Служебный вход: как россиянам облегчат путь в чиновники
Создано кадровое агентство для поиска сотрудников в министерства и госкорпорации

Законом увеличивается количество должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может продлен и по достижении предельного возраста — 65 лет.

Согласно документу, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на службе, замещающему должность в категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством страны, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен, но не свыше чем до 70 лет.

Помимо этого продлить срок службы могут сотрудникам на руководящих должностях в Совете Федерации и Госдуме.

При этом ограничение в 70 лет не распространяется на госслужащих, которых назначает или освобождает от должности президент РФ.

22 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного. Он отметил, что у политиков не должно быть отпуска, а всем, кто находится на госслужбе, нужно брать пример с Путина, который не прерывает свою работу.

25 августа 2021 года президент РФ подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих в том числе иностранное подданство при невозможности от него отказаться. Речь идет о должностях, на которых не требуется оформление допуска к государственной тайне. Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться российским лидером или президентской комиссией по вопросам гражданства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022