Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить срок нахождения на госслужбе до 70 лет. Нововведение распространяется на некоторые категории сотрудников. Документ в пятницу, 4 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом увеличивается количество должностей государственной гражданской службы, срок работы на которых может продлен и по достижении предельного возраста — 65 лет.
Согласно документу, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на службе, замещающему должность в категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством страны, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен, но не свыше чем до 70 лет.
Помимо этого продлить срок службы могут сотрудникам на руководящих должностях в Совете Федерации и Госдуме.
При этом ограничение в 70 лет не распространяется на госслужащих, которых назначает или освобождает от должности президент РФ.
22 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного. Он отметил, что у политиков не должно быть отпуска, а всем, кто находится на госслужбе, нужно брать пример с Путина, который не прерывает свою работу.
25 августа 2021 года президент РФ подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих в том числе иностранное подданство при невозможности от него отказаться. Речь идет о должностях, на которых не требуется оформление допуска к государственной тайне. Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться российским лидером или президентской комиссией по вопросам гражданства.