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В Госдуме предложили сократить отпуск депутатам и чиновникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам до минимально положенного. Об этом он заявил журналистам 22 июля.

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«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — приводит слова Володина ТАСС.

Он отметил, что у политиков не должно быть отпуска, а всем, кто находится на госслужбе, нужно брать пример с президента России Владимира Путина, который не прерывает свою работу.

7 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет планов на отпуск.

За день до этого Володин предложил депутатам Госдумы во время каникул отправиться в отпуск в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). По его словам, это позволило бы обсудить вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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