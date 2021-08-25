Путин разрешил допустить к госслужбе россиян с иностранным гражданством

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих в том числе иностранное подданство при невозможности от него отказаться. Документ опубликован 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о должностях, на которых не требуется оформление допуска к государственной тайне. Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться российским лидером или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Также россияне смогут продолжить проходить службу на замещаемой ими должности и могут быть переведены с согласия на иную должность, но только в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью. Это не должно противоречить интересам государственной или муниципальной службы.

Как отмечает «Газета.ру», указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

30 апреля Путин подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Как следует из документа, сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны информировать работодателя об отсутствии гражданства РФ, а также о наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство. В этом случае трудовой договор с ним может быть расторгнут.