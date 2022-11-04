Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины

Столкновении России с неонацистами было неизбежно. Ситуацию довели до той стадии, что она стала «смертоносной для России». Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. И если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, всё было бы то же самое, только с худших для нас позиций», — подчеркнул глава государства в своем выступлении по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического общества.

По словам российского лидера, Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывая им псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически «анти-Россию». Таким образом западные страны «сеяли ненависть, насиловали сознание людей, лишая их своей подлинной истории».

«Всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — подчеркнул Путин.

При этом главной жертвой ненависти к русским и России стали именно Украина и украинский народ. В России же, по его словам, всё было ровно наоборот: россияне всегда с уважением и теплотой относились и относятся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, отметил президент.

Путин назвал трудной и горькой нынешнюю ситуацию, когда «сражается друг с другом по сути дела один народ, по сути противостояние идет внутри одного народа».

Ранее в этот день президент России осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже. Инсталляция открылась в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства. Российский лидер посетил выставку в сопровождении шеф-редактора проекта «Россия — моя история» Александра Мясникова и преподавателя истории из Орехово-Зуева, победителя конкурса «Учитель года России» Дмитрия Лутовинова.

До этого глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к отреставрированному монументу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Затем президент пообщался с волонтерами и ответил на волнующие общественность вопросы, в частности о восстановлении Мариуполя и вывозе мирных жителей из Херсона.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие выставки и мероприятия пройдут в День народного единства на Красной площади и куда еще можно сходить в Москве в праздничную дату.