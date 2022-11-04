Путин осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже

Президент России Владимир Путин 4 ноября осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже. Инсталляция открылась в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства.

Российский лидер посетил выставку в сопровождении шеф-редактора проекта «Россия — моя история» Александра Мясникова и преподавателя истории из Орехово-Зуева, победителя конкурса «Учитель года России» Дмитрия Лутовинова.

Выставка включает в себя 10 тематических залов, каждый из которых посвящен определенной исторической вехе: от основания Древнерусского государства до наших дней. Посетителям предлагается ознакомиться с фото- и видеохроникой, плакатами и многочисленными архивными документами. Общая площадь инсталляции достигает 4 тыс. кв. м.

Программу выставки подготовил исторический парк «Россия — моя история» совместно с Минкультом РФ. Посетить инсталляцию можно до 24 ноября, вход бесплатный.

До этого глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к отреставрированному монументу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Затем Путин пообщался с волонтерами и ответил на волнующие общественность вопросы, в частности о восстановлении Мариуполя и вывозе мирных жителей из Херсона.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие выставки и мероприятия пройдут в День народного единства на Красной площади и куда еще можно сходить в Москве в праздничную дату.