Минобороны России показало видео обмена пленными

Минобороны России опубликовало 3 ноября видео обмена пленными.

Возвращенные военные поделились своими эмоциями от того, что попадут домой. Первым делом они попросили позвонить родным.



По словам военнослужащего Тараса, все освобожденные счастливы вернуться на Родину. Мужчина добавил, что его встретят две дочери.

Ранее в этот день 107 российских военнослужащих вернулись из украинского плена.

Всех военных доставят в Москву, для того чтобы предоставить лечение, реабилитацию и оказать психологическую помощь.

В конце октября в Минобороны России сообщили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных.

Тогда же вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий рассказал об издевательствах над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске.

В сентябре российский военный Константин Леонтьев сообщил «Известиям», что условия содержания в плену были «никакие». Украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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