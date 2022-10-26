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Вернувшийся из плена военный из ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков

РИА Новости: украинские силовики издевались над пленными в Днепропетровске
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские силовики издеваются над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. Об этом 26 октября заявил вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий.

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«Очень жестко издевались. <…> Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», — цитирует его «РИА Новости».

По словам военного, жаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест руководство лагеря запрещало. Так, за жалобу одного человека на переработки украинские силовики заставили весь отряд приседать 500 раз.

Пленные работали на промзоне, кололи щепку, сбивали поддоны, собирали ящики для яблок и подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но после администрация заставляла убирать территорию лагеря, в том числе полоть траву руками под дождем.

Егильницкий сообщил, что пленных наказывали возле одной из стен, которая не просматривается камерами.

Колония «Запад-1» — это первый лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах Украины российских военных содержат в обычных СИЗО и тюрьмах.

Ранее, 22 сентября, освобожденный из украинского плена российский солдат Вячеслав Старостин рассказал «Известиям», как украинские военные издевались над ними. По его словам, россиян держали в сырах подвалах, редко кормили и избивали.

В то же время военный РФ Константин Леонтьев сообщил «Известиям», что условия содержания в плену были «никакие». Украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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