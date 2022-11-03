Кевин Спейси впервые за 5 лет появится на публике и получит награду

Американский актер Кевин Спейси впервые за последние пять лет после обвинений в сексуальных домогательствах появится на публике и выступит с мастер-классом в итальянском Турине. Как сообщает 3 ноября издание Variety, Спейси также будет присуждена награда за «жизненные достижения».

Выступление актера запланировано в Национальном музее кино Турина 16 января 2023 года. После этого руководство комплекса намерено показать документальный фильм о жизни и карьере голливудской знаменитости.

Турин выбран для появления Спейси не случайно — в 2021 году именно в этом городе он возобновил свою актерскую карьеру, сыграв роль в малобюджетой ленте Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». Во время съемок картины Спейси посетил музей и провел там неформальную экскурсию.

«Для нас это привилегия //—// быть организаторами мастер-класса величайшего кино- и театрального актера нашего времени», — отметил президент музея Энцо Гиго.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что Спейси полностью оправдан судом присяжных по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинял актер Энтони Рэпп. Адвокат Спейси Дженнифер Келлер поблагодарила присяжных за способность «видеть истину». До этого Рэпп публично сообщал, что подвергся домогательствам со стороны Спейси в 14-летнем возрасте. После оглашения приговора актер встал со слезами на глазах, а потом обнял своих адвокатов.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как в 2017 году Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона сериала «Карточный домик», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.