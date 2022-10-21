Кевина Спейси оправдали в суде

Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах, об этом сообщают американские СМИ. Обвинения актера Энтони Рэппа оказались недоказанными. Адвокат артиста поблагодарила присяжных за разбирательство с ложными обвинениями, передает телеканал «Известия». Скандал начался несколько лет назад. Рэпп публично сообщал, что подвергся домогательствам со стороны Спейси в 14-летнем возрасте.

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