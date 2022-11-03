Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС начали начали использовать газ из подземных хранилищ
Мир
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Мир
СМИ сообщили о претендентке на пост генсека НАТО с украинскими корнями
Мир
Многотысячный марш за прекращение поставок вооружения Украине проходит в Риме
Мир
В Иране заявили о поставке беспилотников в РФ до начала конфликта на Украине
Мир
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Общество
Траур по погибшим в «Полигоне» объявлен в Костромской области 7 ноября
Происшествия
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Общество
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Мир
В МИД РФ назвали аморальным неприятие в ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Эксперт назвал причину изменения позиции Шольца к России

Эксперт-международник Кортунов объяснил причину изменения позиции Шольца к России
0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция властей Германии по отношению к России действительно стала другой, но кардинальной смены курса ждать не стоит. Такое мнение генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал в четверг, 3 ноября.

«Берлин остается одним из инициаторов санкционного давления на нашу страну»
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев — о ситуации вокруг турбины для «Северного потока», энергокризисе и состоянии российско-германских отношений

По его словам, подход канцлера ФРГ Олафа Шольца к России основан на позиции всей правящей элиты страны.

«Мне кажется, что о каких-то принципиальных разворотах канцлера говорить не приходится или говорить преждевременно. Есть позиция правящей коалиции, есть позиции немецкого общества, есть обязательства перед союзниками, поэтому каких-то существенных поворотов мы в ближайшем будущем не увидим», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он допустил, что сейчас у Шольца есть больше желания искать какие-то точки соприкосновения с Россией, поскольку конфликт затягивается.

«Наверное, надежды на то, что Украина может одержать быструю победу, не оправдались. Россия идет по пути эскалации, и это создает определенную нервозность, в том числе и в Берлине», — отметил политолог.

Он допустил, что тактические подвижки в позиции канцлера возможны и, вероятно, он хотел бы возобновить какие-то контакты, направленные на достижение договоренностей.

«При этом мы понимаем, что все-таки главную роль в такого рода попытках будут играть не европейцы, а американцы, поскольку сейчас идея стратегической автономии Евросоюза от США явно ушла куда-то на задний план. Об этом не говорят, я думаю, ожидать этого в ближайшем будущем не приходится», — заключил политолог.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык, сообщает телеканал «Звезда».

Однако правительство Германии опровергло заявления Эрдогана о том, что Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины. Об этом телеканал Welt сообщил со ссылкой на представителя германского кабмина. Из сообщения следует, что канцлер подтвердил в разговоре неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом, передает RT.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергетическим кризисом и внешней политикой в отношении России. По данным соцопроса компании Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022