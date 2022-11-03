Эксперт назвал причину изменения позиции Шольца к России

Позиция властей Германии по отношению к России действительно стала другой, но кардинальной смены курса ждать не стоит. Такое мнение генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал в четверг, 3 ноября.

По его словам, подход канцлера ФРГ Олафа Шольца к России основан на позиции всей правящей элиты страны.

«Мне кажется, что о каких-то принципиальных разворотах канцлера говорить не приходится или говорить преждевременно. Есть позиция правящей коалиции, есть позиции немецкого общества, есть обязательства перед союзниками, поэтому каких-то существенных поворотов мы в ближайшем будущем не увидим», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он допустил, что сейчас у Шольца есть больше желания искать какие-то точки соприкосновения с Россией, поскольку конфликт затягивается.

«Наверное, надежды на то, что Украина может одержать быструю победу, не оправдались. Россия идет по пути эскалации, и это создает определенную нервозность, в том числе и в Берлине», — отметил политолог.

Он допустил, что тактические подвижки в позиции канцлера возможны и, вероятно, он хотел бы возобновить какие-то контакты, направленные на достижение договоренностей.

«При этом мы понимаем, что все-таки главную роль в такого рода попытках будут играть не европейцы, а американцы, поскольку сейчас идея стратегической автономии Евросоюза от США явно ушла куда-то на задний план. Об этом не говорят, я думаю, ожидать этого в ближайшем будущем не приходится», — заключил политолог.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. Однако теперь он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык, сообщает телеканал «Звезда».

Однако правительство Германии опровергло заявления Эрдогана о том, что Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины. Об этом телеканал Welt сообщил со ссылкой на представителя германского кабмина. Из сообщения следует, что канцлер подтвердил в разговоре неизменность своей позиции. Согласно ей, Россия должна вывести войска с территории Украины и начать переговоры с Киевом, передает RT.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергетическим кризисом и внешней политикой в отношении России. По данным соцопроса компании Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.