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Директор дельфинария назвал причину выброса дельфинов в море

Директор дельфинария заявил, что выбросил дельфинов в море из-за коммерческой составляющей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский в четверг, 3 ноября, объяснил, почему он выпустил дельфинов в море в Севастополе.

Съемочная группа «Известий» застала его во время застолья.

«Такие вещи делаются обдуманно, планово и скрупулезно просчитываются, до миллиметра», — сказал Калниболотский.

При этом на уточняющий вопрос, какой у него был расчет, он ответил — «коммерческая составляющая».

О преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в ходе поисков у берега удалось обнаружить одного дельфина, но специалистам пока не удалось к нему приблизиться и проверить, был ли он среди выпущенных в море накануне.

По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

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