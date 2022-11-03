Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по отмене моратория на смертную казнь
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после оценки ее эффективности
Интернет
В России впервые подключились к сети 5G через спутник
Мир
Аваков признался пранкерам в нежелании киевских властей исполнять «формулу Штайнмайера»
Мир
Россия возобновила инспекцию судов в координационном центре в Стамбуле
Армия
В ЛНР сообщили о разгроме группы ВСУ в составе 200 человек
Мир
На Украине назвали «людьми доброй воли» атаковавших суда Черноморского флота
Мир
Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной
Мир
Газета Le Figaro усомнилась в реальности «возвращения» Украиной Крыма
Общество
Силовики задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
Мир
Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ
Мир
В Сеуле выписали из больницы пострадавшую при давке россиянку

Глава Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

Губернатор Севастополя Развожаев: поиски выброшенных в море дельфинов продолжаются
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что специалистам в ходе поисков у берега удалось обнаружить одного дельфина, но специалистам пока не удалось к нему приблизиться и проверить, был ли он среди выпущенных в море накануне.

Китовый курс: в РФ хотят создать орган власти по надзору за дельфинами
Запрет на вылов поддерживают в Минприроды и Росприроднадзоре и не одобряют в Минкультуры и Росрыболовстве

«Операция по спасению дельфинов началась в 7:00 сегодня. Я на связи с нашими специалистами, которые продолжают искать дельфинов в акватории по моему поручению. Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или «наш». Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что на месте работают Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля. Отмечается, что операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Он также обратился к жителям Севастополя с просьбой сообщать о том, где они видели дельфинов в море.

Как ранее сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, двое из четырех дельфинов прибились к берегу. Животных погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель, добавила она.

Бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария и специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в беседе с «Газетой.ru» выразил мнение, что остальных дельфинов не удастся найти даже с помощью дрессировщика. Он пояснил, что специалист работает с животными с помощью свистка и жестов. По его словам, дельфин может узнать тренера, но не факт, что у тренера получится узнать его.

Жданов добавил, что невозможно точно сказать, выживут ли уплывшие дельфины. Он объяснил, что к берегу прибились те, которые были слабее, а те, что покрепче, адаптировались и уплыли.

«Были случаи, когда дельфины уходили, а потом обратно приходили живые и здоровые, ну а некоторые погибали, или мы их не видели. Обычное явление для любого млекопитающего, если приручить к человеку, а потом выпустили на волю», — заключил эксперт.

О том, что в море в Севастополе были выпущены четыре дельфина, стало известно ранее в четверг. По факту жесткого обращения с животными воздержано уголовное дело. Известно, что о преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Прибывшие по вызову сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022