Глава Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что специалистам в ходе поисков у берега удалось обнаружить одного дельфина, но специалистам пока не удалось к нему приблизиться и проверить, был ли он среди выпущенных в море накануне.

«Операция по спасению дельфинов началась в 7:00 сегодня. Я на связи с нашими специалистами, которые продолжают искать дельфинов в акватории по моему поручению. Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или «наш». Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что на месте работают Севприроднадзор, Центр обеспечения гражданской защиты Севастополя, специалисты дельфинария из Коктебеля. Отмечается, что операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Он также обратился к жителям Севастополя с просьбой сообщать о том, где они видели дельфинов в море.

Как ранее сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, двое из четырех дельфинов прибились к берегу. Животных погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель, добавила она.

Бывший научный руководитель Севастопольского дельфинария и специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в беседе с «Газетой.ru» выразил мнение, что остальных дельфинов не удастся найти даже с помощью дрессировщика. Он пояснил, что специалист работает с животными с помощью свистка и жестов. По его словам, дельфин может узнать тренера, но не факт, что у тренера получится узнать его.

Жданов добавил, что невозможно точно сказать, выживут ли уплывшие дельфины. Он объяснил, что к берегу прибились те, которые были слабее, а те, что покрепче, адаптировались и уплыли.

«Были случаи, когда дельфины уходили, а потом обратно приходили живые и здоровые, ну а некоторые погибали, или мы их не видели. Обычное явление для любого млекопитающего, если приручить к человеку, а потом выпустили на волю», — заключил эксперт.

О том, что в море в Севастополе были выпущены четыре дельфина, стало известно ранее в четверг. По факту жесткого обращения с животными воздержано уголовное дело. Известно, что о преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Прибывшие по вызову сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.