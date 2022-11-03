В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту жесткого обращения с животными, после сообщений о том, что владелец одного из городских дельфинариев выбросил четырех дельфинов в Черное море.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, о преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе Парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

Сотрудники полиции провели осмотр дельфинария для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, операция по спасению дельфинов должна была начаться в Севастополе ранним утром 3 ноября. По словам экспертов, которые привел губернатор, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега. Он отметил, что ситуация, безусловно, сложная, но шансы спасти дельфинов есть.