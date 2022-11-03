Губернатор Севастополя объяснил ситуацию с выброшенными дельфинами

Операция по спасению дельфинов, которых выпустили в море после долгих лет проживания в неволе, начнется в Севастополе ранним утром четверга, 3 ноября, сообщил накануне вечером губернатор города Михаил Развожаев после беседы с руководителем Севприроднадзора Юлией Гавриловой.

«Ситуация следующая: четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Есть человек — дрессировщик из дельфинария Коктебеля, она работала именно с этими дельфинами изначально там. Утром она вместе со специалистами Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя выйдет в море, чтобы попытаться найти афалин. Есть надежда, что дельфины ее узнают, отзовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил: когда афалины подплывут, нужно будет аккуратно поймать их в сети, поднять на лодку и в спецмашине довезти до дельфинария Коктебеля. Он подчеркнул, что, по словам экспертов, дельфины погибнут в открытом море, так как привыкли к другим условиям жизни. В этом есть положительный момент — это не даст им уплыть далеко от берега.

«Ситуация, безусловно, сложная, но шансы, спасти дельфинов есть», — заключил губернатор.

В среду, 2 ноября, полиция Севастополя выехала на пляж в районе Парка Победы, где, по сообщениям очевидцев, неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, ситуацию взяло на контроль руководство городской полиции, сообщили «РИА Новости».

По некоторым данным, дельфинов в море выбросил владелец севастопольского дельфинария оттого, что ему якобы не на что было кормить животных. Еще одной версией оправдания поступка приводился некий плановый выпуск их в море.

24 октября старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал, что боевые дельфины могут быть привлечены для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Он объяснил, что дельфины участвуют в поиске диверсантов с давних пор и в этом «нет ничего специфического».