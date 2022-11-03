Эксперт перечислил главные изменения в правилах приема в вузы

Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила приема абитуриентов на 2023/2024 год. Основные изменения коснулись сокращения количества специальностей, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе и сроков проведения приемной кампании. Об этом 3 ноября «Известиям» рассказал директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

Если раньше один абитуриент мог подать до 10 заявлений по разным специальностям и направлениям на обучение по программам бакалавриата и специалитета в одном вузе, теперь их количество сократилось вдвое — до пяти.

«Это сделано для того, чтобы абитуриенты более взвешенно подходили к выбору направления и концентрировали внимание на определенной профессиональной области. Сокращение позволит избежать искусственного ажиотажа и в идеале снизит тревожность поступающих, так как ранее половину заявлений они подавали «на всякий случай». В среднем по стране по количеству направлений подавали на 4,2, то есть даже до пяти не доходило», — комментирует Хвостов.

Также установлены общие сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе по дополнительному приему. Раньше приемная кампания могла длиться до конца сентября, так как вузы самостоятельно устанавливали сроки приема документов на заочное обучение. Теперь подать все бумаги нужно не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, а дополнительный прием завершается не позднее 29 августа.

«Раньше абитуриент мог попробовать поступить на очное, понять, что он не прошел, и «переподаться» на заочное или вечернее отделение, теперь все эти варианты надо предусматривать сразу», — отмечает Хвостов.

Помимо этого, вузы вернулись к прежней схеме подачи документов при поступлении — последние несколько лет при прохождении на конкурс абитуриенту нужно было писать заявление о зачислении, но с 2023 года зачислять на учебу будут по оригиналу аттестата. А при зачислении, если поступающий имеет знак ГТО, его наличие будет подтверждаться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО или на сайте Минспорта России либо копией приказа уполномоченного органа о награждении знаком ГТО.

Новые правила при поступлении в вузы начнут действовать с 1 марта 2023 года до 1 сентября 2027 года.

Ранее, 21 июня Хвостов рассказал «Известиям» о самой распространенной ошибке, которую допускают абитуриенты при поступлении в вуз, — они не разбираются в правилах приема в конкретное учебное заведение. Эксперт указал, что абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, а также не успевают подать свое согласие в тот вуз, в который проходят по баллам. Он отметил, что все эти пункты могут отличаться у разных учебных заведений.

31 августа основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский подсчитал для «Известий», что семье абитуриента российского вуза необходимо откладывать около 60 тыс. рублей в месяц для оплаты обучения в высшем учебном заведении, если начать делать накопления за год до поступления, при условии 0% доходности. Таким образом получится накопить за четыре года в среднем порядка 700 тыс. рублей. По словам эксперта, в среднем обучение в вузах России в 2022 году стоит порядка 174 566 рублей в год.