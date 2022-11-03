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Журналисту Караулову ограничили выезд из РФ из-за штрафа в 20 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московские приставы временно ограничили выезд из России журналисту Андрею Караулову из-за неоплаты штрафа в размере 20 тыс. рублей. Тем не менее, он успел покинуть страну после того, как его вызвали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, сообщил ТАСС 3 ноября источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, речь идет о штрафе от 10 октября 2022 года за неисполнение решение суда. При этом он отметил, что в конце сентября Караулова вызывали для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, «однако уже в начале октября журналист покинул территорию РФ».

3 ноября Караулов сообщил, что в его доме в подмосковном Наро-Фоминске правоохранители проводят обыски по делу о клевете. Позже он рассказал, что, предположительно, находится в статусе свидетеля по делу, возбужденному по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В настоящее время официальных подтверждений о проведении обысков у Караулова не поступало.

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