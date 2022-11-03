Журналист Караулов находится в статусе свидетеля по делу по заявлению Чемезова
Журналист Андрей Караулов сообщил, что, предположительно, находится в статусе свидетеля по делу, возбужденному по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Известиям» журналист 3 ноября сообщил, что ранее в этот день в его доме в Подмосковье завершились обыски.
«Обыск закончился 10 минут назад», — сказал он.
Об обыске, начавшемся в своем подмосковном доме в Наро-Фоминске, Караулов сообщил в своем Telegram-канале. Он заявил, что обыск связан с уголовным делом о клевете.
В настоящее время официальных подтверждений о проведении обысков у Караулова не поступало.