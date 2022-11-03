Экс-премьер Пакистана Имран Хан ранен из-за обстрела марша его сторонников

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил ранение в ногу в результате обстрела неизвестным его машины, двигавшейся во главе колонны сторонников партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Об этом сообщает 3 ноября телеканал Geo.

Нападение было совершено возле города Вазирабад. Экс-премьер госпитализирован.

Сообщается, что подозреваемый задержан.

Журналисты также сообщили, что ранены от четырех до пяти руководителей партии. Там уточнили, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку и поручил министру внутренних дел Ране Санаулле немедленно запросить отчет у генерального инспектора полиции.

В августе стало известно, что бывший премьер находится под следствием. Ему были предъявлены обвинения в угрозах в адрес полиции и судебных органов.

Хан обвинил власти в пытках его близкого помощника Шахбаза Гилла, который содержится под стражей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Сообщалось, что экс-министр в ходе выступления пригрозил возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, судебного аппарата, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов.

21 августа Пакистанская служба контроля за средствами массовой информации запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Отмечалось, что он в своих выступлениях и заявлениях постоянно «обвиняет государственные институты, выдвигая необоснованные обвинения и распространяя ненавистнические высказывания посредством своих провокационных заявлений против государственных институтов и должностных лиц, что наносит ущерб поддержанию правопорядка и может нарушить общественный мир и спокойствие».

11 апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаза Шарифа. За его кандидатуру было отдано 174 из 342 голосов в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента).

Бывший премьер-министр был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.