Реклама
Прямой эфир
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Экономика
Несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше
Мир
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Мир
В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Мир
Bosch начал поиски покупателя для своих активов в России
Общество
Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
Рейтинг одобрения премьера Японии упал до 36%
Общество
Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Бывший премьер Пакистана оказался под следствием

0
Фото: commons.wikimedia.org/Jawad Zakariya
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан находится под следствием. Об этом 22 августа сообщает радиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на полицию страны.

Премьерный ход: в Пакистане избавились от союзника Москвы
Глава правительства страны Имран Хан убежден, что за его свержением стоит Госдеп

Имрану Хану предъявлены обвинения в угрозах в адрес полиции и судебных органов.

Хан обвинил власти в пытках его близкого помощника Шахбаза Гилла, который содержится под стражей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Бывший премьер-министр в ходе выступления пригрозил возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, судебного аппарата, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов.

21 августа Пакистанская служба контроля за средствами массовой информации запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Отмечалось, что он в своих выступлениях и заявлениях постоянно «обвиняет государственные институты, выдвигая необоснованные обвинения и распространяя ненавистнические высказывания посредством своих провокационных заявлений против государственных институтов и должностных лиц, что наносит ущерб поддержанию правопорядка и может нарушить общественный мир и спокойствие».

11 апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаза Шарифа. За его кандидатуру было отдано 174 из 342 голосов в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента).

Бывший премьер-министр был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022