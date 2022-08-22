Бывший премьер Пакистана оказался под следствием
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан находится под следствием. Об этом 22 августа сообщает радиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на полицию страны.
Имрану Хану предъявлены обвинения в угрозах в адрес полиции и судебных органов.
Хан обвинил власти в пытках его близкого помощника Шахбаза Гилла, который содержится под стражей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Бывший премьер-министр в ходе выступления пригрозил возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, судебного аппарата, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов.
21 августа Пакистанская служба контроля за средствами массовой информации запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.
Отмечалось, что он в своих выступлениях и заявлениях постоянно «обвиняет государственные институты, выдвигая необоснованные обвинения и распространяя ненавистнические высказывания посредством своих провокационных заявлений против государственных институтов и должностных лиц, что наносит ущерб поддержанию правопорядка и может нарушить общественный мир и спокойствие».
11 апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны лидера партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаза Шарифа. За его кандидатуру было отдано 174 из 342 голосов в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента).
Бывший премьер-министр был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.