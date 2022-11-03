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ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
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ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк (ЦБ) РФ опроверг информацию о взломе хакерами его информационных систем в ответ на публикации украинских СМИ о том, что «IT-армии Украины» удалось это сделать.

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«Мы проверили опубликованный хакерами архив. Всё это — документы, которые были в интернете, в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана», — сообщили 3 ноября в пресс-службе ЦБ РФ.

Ранее, 1 ноября, хакер Джокер из Донецкой Народной Республики (ДНР) взломал американскую программу управления войсками Delta («Дельта»), которой активно пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Уточнялось, что это система, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных.

Он указал на то, что ВСУ, хвастаясь предоставленными им американскими программами, «смеялись над российскими войсками за использование бумажных карт», поэтому Джокер решил «внести ясность». При этом он отметил, что все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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