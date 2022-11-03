В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что через несколько дней в Вашингтоне пройдет его встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он сообщил в четверг, 3 ноября, во время выступления в парламенте.

«Через несколько дней я отправлюсь в Вашингтон, где состоится трехсторонняя встреча с Байрамовым и Блинкеном», — сказал Мирзоян.

По его словам, подобные встречи говорят о заинтересованности международного сообщества вопросами армяно-азербайджанских отношений.

Ранее, 31 октября, президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Отмечается, что в ходе прошедшего трехстороннего саммита в Сочи по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.