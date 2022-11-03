Большой этнографический диктант - 2023 — даты, результаты, вопросы и ответы
С 3 по 8 ноября во многих странах мира проходит российская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Это тестирование с вариантами ответа, включающее в себя вопросы на знание истории и национальных особенностей народов РФ. Акция нацелена на повышение интереса к культурам многонационального населения России. «Известия» собрали все, что известно о тестировании 2022 года.
Что такое Большой этнографический диктант
Большой этнографический диктант проводится в России с 2016 года. Акция создавалась усилиями активистов из Удмуртии, взявших за основу идею «Тотального диктанта». Организаторы стремились повысить интерес россиян и жителей других стран к культуре и традициям народов РФ. Их затея удалась: если в первый раз в диктанте приняли участие около 90 тыс. человек, то к 2021 году число выполнивших задания превысило 2,5 млн.
Диктант в любом варианте включает в себя 30 заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Среди наиболее часто встречающихся тем:
- государственная национальная политика РФ;
- административно-территориальное устройство и география страны;
- исторические сведения о культурном многообразии России и ее регионов;
- языки народов России;
- материальное культурное наследие России;
- нематериальное культурное наследие России.
На выполнение отводится 45 минут, однако тестированию предшествует 15-минутный инструктаж.
Как принять участие в Большом этнографическом диктанте - 2023
Для участия в акции обязательным является лишь одно условие — знание русского языка. Пройти тестирование могут все желающие в любой точке мира с доступом к интернету. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале miretno.ru и приступать к заданиям.
Кроме того, на сайте акции в любое время доступны подготовительные задания, выстроенные по аналогии с вопросами диктанта.
Как узнать результаты Большого этнографического диктанта - 2023
Максимальная сумма баллов, которую можно набрать в Большом этнографическом диктанте, — 100. Свой результат участник узнает сразу же после окончания диктанта. В качестве подтверждения о прохождении тестирования он получает электронный сертификат.
Верные ответы и их разбор публикует официальный портал акции — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России 10 ноября.
Между тем власти России рассматривают идею об учреждении ежегодной проверочной работы по истории. Авторы инициативы предполагают, что такая акция повысит историческую и политическую грамотность и укрепит патриотизм россиян.