Большой этнографический диктант - 2023 — даты, результаты, вопросы и ответы

С 3 по 8 ноября во многих странах мира проходит российская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Это тестирование с вариантами ответа, включающее в себя вопросы на знание истории и национальных особенностей народов РФ. Акция нацелена на повышение интереса к культурам многонационального населения России. «Известия» собрали все, что известно о тестировании 2022 года.

Что такое Большой этнографический диктант

Большой этнографический диктант проводится в России с 2016 года. Акция создавалась усилиями активистов из Удмуртии, взявших за основу идею «Тотального диктанта». Организаторы стремились повысить интерес россиян и жителей других стран к культуре и традициям народов РФ. Их затея удалась: если в первый раз в диктанте приняли участие около 90 тыс. человек, то к 2021 году число выполнивших задания превысило 2,5 млн.

Диктант в любом варианте включает в себя 30 заданий: 20 федеральных и 10 региональных. Среди наиболее часто встречающихся тем:

государственная национальная политика РФ;

административно-территориальное устройство и география страны;

исторические сведения о культурном многообразии России и ее регионов;

языки народов России;

материальное культурное наследие России;

нематериальное культурное наследие России.

На выполнение отводится 45 минут, однако тестированию предшествует 15-минутный инструктаж.

Как принять участие в Большом этнографическом диктанте - 2023

Для участия в акции обязательным является лишь одно условие — знание русского языка. Пройти тестирование могут все желающие в любой точке мира с доступом к интернету. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале miretno.ru и приступать к заданиям.

Кроме того, на сайте акции в любое время доступны подготовительные задания, выстроенные по аналогии с вопросами диктанта.

Как узнать результаты Большого этнографического диктанта - 2023

Максимальная сумма баллов, которую можно набрать в Большом этнографическом диктанте, — 100. Свой результат участник узнает сразу же после окончания диктанта. В качестве подтверждения о прохождении тестирования он получает электронный сертификат.

Верные ответы и их разбор публикует официальный портал акции — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России 10 ноября.

Между тем власти России рассматривают идею об учреждении ежегодной проверочной работы по истории. Авторы инициативы предполагают, что такая акция повысит историческую и политическую грамотность и укрепит патриотизм россиян.