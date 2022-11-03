Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии

Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в ДТП, виновником которого стал блогер Эдвард Бил, рада его возвращению из заключения. Об этом она рассказала «Известиям» 3 ноября.

Женщина заявила, что рада выходу Била из тюрьмы, даже несмотря на то, что по его вине ей до сих пор приходится восстанавливаться после аварии.

«Я очень рада, что он выходит, потому что я его своим врагом не считаю. Он оступился, совершил ошибку и понес за это наказание. Кроме того, у него было два приговора. Сначала один приговор вступил в силу, потом второй, где другое наказание ему вменили. Бросать камни в него не собираюсь», — отметила она.

Артемова предположила, что у Била, скорее всего, поменялись приоритеты в жизни после того, как он отбыл срок в колонии.

«Есть, конечно, вопросы для обсуждения. Когда он выйдет, я думаю, что мы их обсудим. Самое важное, что у него приоритеты жизненные изменились. Потому что когда ты лишаешься свободы, то на первое место выходят не деньги и популярность, а свобода, семья, здоровье близких. Самое главное, что он вернется домой к семье. Я знаю, что у него появился малыш. Я думаю, что все будут рады, что папа вернется домой», — считает женщина.

Ранее в этот день стало известно, что Бил вышел из тюрьмы. Об этом сообщила его жена Диана, добавив, что собирается вместе с мужем «начать всё с начала».

В мае Эдвард Бил был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП в Москве, в котором пострадала Артемова. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.

25 мая суд смягчил блогеру приговор, сократив срок запрета управления транспортными средствами до двух с половиной лет вместо трех.

Представители Артемовой просили избрать Билу наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Пострадавшая женщина лично попросила суд не отправлять Била в колонию, а заменить ему лишение свободы на «трудовые обязанности», например, работу в больнице.

Авария произошла в начале апреля прошлого года в центре Москвы. Тогда спорткар Била вылетел на встречную полосу, в результате чего произошла серьезная авария, повреждения получили пять машин. В рамках следствия было установлено, что блогер ехал со скоростью 115 км/ч. Также стало известно, что Audi, на котором ехал Бил, был снят с учета и ездил по подложным номерам. При этом с начала 2021 года на данном транспортном средстве было совершено свыше 400 нарушений ПДД.