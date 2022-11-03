Ученые РФ запустили испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака

Клинические исследования трех радиоактивных фармацевтических препаратов для диагностики рака груди в сложных случаях стартовали в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Особенно ценен этот метод в случаях, когда параметры новообразования меняются при лечении или прогрессировании заболевания.

Разработка ученых — это три субстанции на основе альтернативных каркасных протеинах — направленных адресных молекулах, которые могут помочь обнаружить злокачественные образования. Они нацелены на белки, стимулирующие рост клеток (рецепторы эпидермального фактора роста) у больных раком молочной железы.

Такие рецепторы высокоактивны у 20–25% людей с этим диагнозом, что связано с неблагоприятным прогнозом. Их высокие значения — это показание для назначения специального направленного лечения (таргетная терапия), которое значительно повышает шанс выжить и избежать рецидивов болезни.

«Альтернативные каркасные белки используются в качестве нацеливающих модулей, так как они обладают оптимальными свойствами для переноса изотопа к опухолевому антигену (веществу, которое может вызвать иммунный ответ организма. — Ред.), расположенному на поверхности раковой клетки», — объяснила старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольга Брагина.

Радиоактивные препараты предназначены для внутривенного введения пациенту. С током крови они распределяются по организму, взаимодействуя с рецепторами эпидермального фактора роста, расположенными на поверхности опухолевых клеток. Через два часа медики проводят ОФЭКТ-исследование (сканирование тела), по результатам которого визуализируются опухолевые очаги.

Препарат полностью выводится из организма в течение суток, рассказали специалисты. В будущем радиоактивный компонент могут доработать так, чтобы использовать его и для диагностики, и как лекарство.

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