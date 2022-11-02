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Путин и Эрдоган обсудили ценовую политику на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным была затронута ценовая политика на нефть. Об этом сообщил телеканал A Haber в среду, 2 ноября.

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«Мы продолжаем свой путь со здоровой экономикой. Мы снижаем процентную ставку до однозначных чисел. Единственная причина дефицита нашего текущего счета — это нефть. Мы предпримем шаги, обсудив ценовую политику на встречах с господином Путиным», — сказал он.

Ранее, 21 октября, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что страна в случае необходимости может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования. Он подчеркнул, что «правительство полно решимости осуществить экономическую трансформацию, которая сделает Турцию производственным центром».

Министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России в начале сентября. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 22 июля заявила, что введение ограничения стоимости нефти вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она подчеркнула, что РФ перенаправит поставки в государства, которые не присоединятся к этой инициативе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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