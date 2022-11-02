В Подмосковье перевыполнили годовой план по восстановлению лесов

В Московской области годовой план по восстановлению лесов выполнен на 107% в рамках проекта «Экология». Об этом в среду, 2 ноября, сообщила пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.

«Работы по искусственному восстановлению проведены на площади 1393,52 га, что составило 107% от годового плана», — приводит RT слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Как рассказал глава Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов, кроме мероприятий по восстановлению лесов, которые проводят ведомство и подрядные организации, учитываются также традиционные акции, например, «Лес Победы» и «Наш лес». На землях лесного фонда высадили свыше 380 тыс. сеянцев сосны, дуба и ели.

Всего в Подмосковье высажено более 500 тысяч деревьев и кустарников.

Жители Подмосковья тоже активно помогают ухаживать за лесом. С начала года общественными лесными инспекторами стали еще 39 человек. Число добровольцев возросло до 297, сообщает телеканал «360».