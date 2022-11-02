Цены на газ на лондонской бирже ICE возросли на 17%

Цена за тысячу кубометров газа в Европе по декабрьским фьючерсным контрактам поднялась на 17% по итогам торгов 2 ноября. Данные об этом были опубликованы в среду на официальном сайте лондонской биржи ICE.

К закрытию торгов цена на газ в Европе составила $1414,4 за тысячу кубометров. При этом средняя расчетная стоимость ближайших фьючерсов в октябре снизилась до $1377 за тысячу кубометров по сравнению с показателем в $2093 за тысячу кубометров в сентябре.

Ранее, 25 октября, эксперты объясняли причины снижения цен на газ в Европе совокупностью факторов. По мнению портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Скрябина, одной из причин является успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ).

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».