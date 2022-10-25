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Эксперты назвали причины снижения цен на газ в Европе

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Снижение цен на газ в Европе вызвано совокупностью факторов. В числе причин успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ), считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. В свою очередь заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач высказал мнение во вторник, 25 октября, что теплая погода отсрочила начало отопительного сезона, поэтому цену на топливо снизило отсутствие спроса.

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Скрябин отметил, что страны Евросоюза в среднем заполнили свои хранилища на 90%. Реальный объем закачанного топлива составляет около 100 млрд кубометров.

Гривач помимо отсрочки начала отопительного сезона, повлиявшего на снижение стоимости газа, указал на разрушение физического спроса в промышленном секторе Европы, что также привело к снижению цен на газ.

«При этом цены все равно аномально высоки», — сказал эксперт в области энергетики в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день во время торгов цены на газ в Европе упали ниже отметки $950 за тысячу кубометров. Этот показатель стал самым низким с начала июня. Стоимость ноябрьского фьючерса TTF на хабе в Нидерландах опускалась до $942 за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Общее падение с начала дня составило более 6%, пишет «Ридус».

Днем ранее биржевая стоимость газа в европейский странах по итогам торгов упала на 14,4% — почти до $985 за тысячу кубометров. Ценовой минимум составлял $955,5. На закрытии торгов цена была $985,2, сообщается на сайте aif.ru.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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