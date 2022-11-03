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Названы сферы с наиболее частым требованием знания английского языка

Исследование: знание английского языка позволяет рассчитывать на зарплату на 10-20% выше рынка
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Чаще всего английский язык требуется в вакансиях в сфере IT, но также помогает студентам с трудоустройством. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» совместно с «Яндекс Практикумом». Текст имеется в распоряжении «Известий».

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По словам руководителя направления английского языка в «Яндекс Практикуме» Олеси Пашковской, в последнее время заметен спрос на изучение английского языка для карьеры. Так, по данным платформы, не менее 40% студентов, изучающих английский язык, учат его с целью трудоустройства или общения по рабочим вопросам. При этом большой популярностью пользуется курс английского для работы в IT.

Еще четверть предложений (26%) со знанием английского языка в этом году было открыто в отрасли офисных служб и бизнес-услуг. Каждая пятая вакансия (20%) с требованием английского была опубликована для соискателей в сфере торговли.

Еще 12% вакансий с обязательным английским открывали для специалистов без подготовки или без опыта. По 9% предложений с этим навыком публиковались в сферах услуг и маркетинга, 8% — в финансах и страховании, 7% — в транспорте и логистике, 7% — в производстве, 4% — в вакансиях для студентов, по 2% — для специалистов красоты и здоровья, а также строительства.

При этом зарплаты продавцов в супермаркетах со знанием английского на 77% выше, чем без него. Администраторы гостиниц могут получать на 28% больше, а администраторы офисов — на 22%. Торговым представителям, владеющим английским, предлагают зарплату на 19% выше, менеджерам по продажам — на 14%, менеджерам по работе с клиентами — на 4%, а операторам call-центров — на 1%.

«В целом, по большинству рассмотренных профессий наблюдается, что среднее зарплатное предложение для кандидатов с английским языком на 10–20% выше», — заключили аналитики.

26 мая эксперт в HR-отрасли Юлия Санина посоветовала ищущим работу выпускникам вузов детально проработать свое резюме и убрать из него нерелевантные данные, а также тщательно подготовиться к собеседованию. Также она порекомендовала узнать о тех вариантах трудоустройства, которые предоставляет само образовательное учреждение, так как многие компании сотрудничают с профильными вузами и берут на стажировки студентов без опыта работы.

29 января руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала об отраслях в России с дефицитом кадров: это специалисты в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, в продажах, строительстве, медицине, IT, а также рабочего и домашнего персонала.

Как отметила эксперт, на одну вакансию во всех этих сферах деятельности приходится не более двух резюме.

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