В Госдуме объяснили нежелательность входа федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР

Вход крупных федеральных ритейлеров в Луганскую и Донецкую народные республики нецелесообразен, так как они способны подавить любую конкуренцию в регионах, считает депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Об этом он заявил в среду, 2 ноября, «Известиям».

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, который призвал торговые сети не торопиться с вхождением в новые российские территории, так как местная торговля в этих областях «обеспечивает население всем необходимым». Вместо этого министр призвал развивать оптовые рынки и ярмарки, пишет РБК.

«Вход федеральных ритейлеров на возвратившиеся в Россию регионы на сегодня не выглядит целесообразным по целому ряду обстоятельств, главное из которых – это долгосрочное развитие самих регионов. Сегодня крупный ритейл обладает огромным оборотом, способным одномоментно подавить любую конкуренцию в новых регионах. Согласитесь, это не пошло бы на пользу ни самому ритейлу, ни жителям, ни региональной экономике и предпринимательству», — подчеркнул Нифантьев.

Как отметил депутат, задачей федерального правительства является создавать условия для комфортной работы и развития местного бизнеса, учитывать интересы граждан регионов, в том числе и в плане создания рабочих мест, но при всем этом необходимо и осуществлять контроль, чтобы исключить возможный ценовой сговор, необоснованное завышение цен и торговлю некачественным продуктом.

По мнению парламентария, комментарий Мантурова обоснованный и взвешенный — он демонстрирует, что цель правительства — в создании условий для долгосрочного и поступательного роста регионов.

«Популизмом никто заниматься не будет. Правительство сегодня закладывает основательный фундамент, чтобы позже на его основе строить прочную экономику вернувшихся в Россию регионов на благо всех жителей нашей огромной и прекрасной страны», — заключил Нифантьев.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого прошли референдумы по вопросу воссоединения.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

9 октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что новые регионы стали частью Союзного государства.

26 октября стало известно, что в Госдуме предложили предоставлять беженцам из присоединенных к России территорий жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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