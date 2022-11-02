Тиньков признал принадлежность бренда «Тинькофф» банку «Тинькофф»

Бренд «Тинькофф» принадлежит банку «Тинькофф», признал его основатель Олег Тиньков. Об этом он сказал в интервью одному из каналов на YouTube, передает ТАСС.

«Бренд оформлен вроде бы как на банк, по категории «Финансы» он принадлежит банку», — сказал Тиньков. В то же время он сообщил, что всё же попытается добиться запрета на использование названия, хоть это и «будет юридически непросто».

Во вторник, 1 ноября, предприниматель заявил о начале процесса отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка. В Тинькофф Банке при этом указали, что права на бренд принадлежат кредитной организации.

В апреле банк «Тинькофф» объявил о решении провести ребрендинг и отказаться от старого бренда уже в этом году.

Группа «Тинькофф» была основана в 2006 году. В 2022 году российская инвестиционная компания «Интеррос» выкупила долю Тинькова и стала владельцем 35% акций компании.