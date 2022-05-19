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Потанин оценил стоимость выкупленной у Тинькова доли в банке

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Выкупленная у Олега Тинькова доля в банке «Тинькофф» стоила основному владельцу компании «Интеррос» Владимиру Потанину «сотни миллионов долларов». Предприниматель в четверг, 19 мая, в интервью «Интерфаксу» отказался называть данную цифру «копейками».

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — заявил бизнесмен.

По его словам, Тиньков ставил первостепенными целями сохранение бизнеса, команды и обеспечение банку будущего, а не получение финансовой выгоды. Бывший владелец банка «обсуждал с ним скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы».

Потанин также заявил о наличии у «Интерроса» небольшого пакета акций головной компании банка TCS Group и о том, что «не мог пройти мимо» предложения Тинькова.

11 мая ушел в отставку глава совета директоров «Тинькофф» Георгий Чесаков. В течение пяти лет, с 2006 по 2011 год, он работал в команде основателей Тинькофф Банка операционным директором и председателем правления. С 2017 года он занимал должность вице-президента по развитию новых каналов привлечения клиентов, а затем занял пост генерального директора «Тинькофф Мобайл».

22 апреля «Тинькоф» объявил о решении провести ребрендинг, отказавшись от старого бренда уже в этом году. В Telegram-канале банка отметили, что руководство финансовой организации уже давно готовилось к этим нововведениям. В рамках ребрендинга также сменят название банка.

24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении некоторых граждан РФ, а также ряда российских банков, компаний и предприятий оборонного сектора. Всего в список вошли 59 физических и юридических лиц, среди которых и Олег Тиньков.

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